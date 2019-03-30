Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da

AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim otobüsüyle gezerek vatandaşlara bez torba, oyuncak ve karanfil dağıttı.

AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim otobüsüyle gezerek vatandaşlara bez torba, oyuncak ve karanfil dağıttı.

Çelik, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Çelik, beraberinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ile seçim otobüsüne binerek, sokak ve caddelerde vatandaşları selamladı.

Seyhan ilçesindeki Nuri Sabuncu Bulvarı, Mavi Bulvar, Alparslan Türkeş Bulvarı, Mücahitler Caddesi, Bülent Angın Bulvarı, Gazipaşa Bulvarı, Obalar ve Kıbrıs caddeleri ile bazı sokaklarda bez torba, oyuncak ve karanfil dağıtan Çelik, otobüsten inerek zaman zaman vatandaşlarla sohbet etti.

Çelik, daha sonra gençlerle Adana'nın yöresel lezzetlerinden muzlu süt içti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:48 Kaynak: AA

Adana, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:05:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]