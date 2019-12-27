AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz"

AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
Vergi ve harçlar yeniden belirlendi Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!

Son Dakika Haberleri
02:58 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:57 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
02:52 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:34 HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye evine döndü - Son Dakika
02:30 Tır'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:05:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]