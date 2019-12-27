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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:40 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Adana'daki sağanak) Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz"
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