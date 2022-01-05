AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Mart 1923 günü Adana'ya ilk geldiğinde 'Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur.' demişti. İstiklal'in ilham kaynağı Adana'mızın günü bugün." ifadesini kullandı.

Adana'nın düşman işgaline karşı verdiği emsalsiz mücadelenin zaferle sonuçlandığı kutlu 5 Ocak gününün 100. yılını kutladıklarını belirten Çelik, "O günkü azim ve kararlılık 'Adanalılık' diye bir kimliktir artık." paylaşımında bulundu.