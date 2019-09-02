AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adli yılın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz"
8 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı. Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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