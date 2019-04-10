Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 26-27-28 Nisan'da...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 26-27-28 Nisan'da...

1 saat önce

- AK Parti Genel Merkezi AK Parti MYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Merkezi
AK Parti MYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:09 Kaynak: AA
Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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