AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti İktidara Geldiği Günden Beri Pekçok Siyasi Müsveddeyi Temize...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AK Parti iktidara geldiği günden beri pekçok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AK Parti iktidara geldiği günden beri pekçok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu
'nu temize çekecektir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:44 Kaynak: AA
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı
Bin 600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak