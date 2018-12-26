Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti İktidara Geldiği Günden Beri Pekçok Siyasi Müsveddeyi Temize...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti İktidara Geldiği Günden Beri Pekçok Siyasi Müsveddeyi Temize...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AK Parti iktidara geldiği günden beri pekçok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AK Parti iktidara geldiği günden beri pekçok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:44 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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