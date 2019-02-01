AK Parti'den MHP ile Ortak Miting Açıklaması: İki Büyükşehirde Yapılabilir

Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik "İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP'DE PARTİ KİMLİĞİ KALMADI"

Aday açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerine şahitlik ettik. Büyük bir teveccüh var. Burada ben daha çok kendi gündemimiz açısından durumu değerlendiriyorum. Kurduğumuz ittifakın vatandaşta bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Diğer taraftaki durum böyle değil.

"İTTİFAK OLDUĞU AÇIK"

CHP ile HDP arasında ittifak olduğu açık. Şu anda CHP dağınık bir durumda. En dikkat çekici olan şu partililik kimliğini kalmadığı görülüyor. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum.

ANKARA VE İSTANBUL'DA ORTAK MİTİNG

Genel başkanların katıldığı mitingler onların takdirinde. İstanbul ve Ankara'da ortak miting yapma arzusu var. Vatandaş bu birlik ve beraberliği görmek ister. AK Parti'nin buradaki görüşü pozitiftir. Oralardaki miting planlamasına göre ortaya çıkacaktır. Aday tanıtımları vesilesiyle illerde daha aşağıdan yukarı doğru beraber çalışma kültürünün oluştuğunu görüyoruz.

Ömer Çelik

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. O kadar demokrasi diyeceksiniz sonra bir ülkeye başkan atayacaksınız. Sanki biz tarafmışız gibi, diğer politikacılara karşıymışız gibi davranıyorlar. Ordu artık kaynakların Devlet Başkanı Maduro'ya akmayacağını anlamalı diyorlar. Bu orduyu darbeye teşvik etmektir. Buradaki sorunların dış müdahale ile çözülmesi ülkeye felaket getirir. Venezuela'ya destek vermek için seçim isteyebilirsiniz.

Burada en fazla hayal kırıklığı yaratan açıklama Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. AP ne kadar antidemokratik iş varsa altına imza atar hale geldi. AP Türkiye'de darbe girişimi gerçekleşti AP Başkanı 3 ay sonra ziyarette bulundu. Burada yaptıkları şey Venezuela halkına kötülüktür. Geçici devlet başkanı atamak hangi kanunda yazıyor. Kaynakları başkasına aktarmak nedir?

"TÜRKİYESİZ GÜVENLİ BÖLGE GÜVENLİ OLMAZ"

(Türkiyesiz güvenli bölge iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump ile yapılan görüşmede Türkiye ile birlikte yapılması vurgulandı. Buradaki trajedi şu anda orada teröristler için bir güvenli bölge var. Teröristlere silah veriliyor, PKK'nın uzantıları topraklara el koyuyor. Orada fiili bir durum var. Bu tip kulis haberleri testtir. Bunlar yönetime akıl vermeye kalkarlar. Türkiyesiz güvenli bölge, güvenli bir yapı olmaz. Böyle yaparak Suriye'de yeni bir Afganistan oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiyesiz yapılması mümkün değil. Bu işlerde süre vermek doğru olmaz. Ama bu niyeti hayata geçirmek için bir engel de yok. Bu adımlar atılırsa atılır. Bunların ilerlediğini görürsek görürüz. Herhangi bir somut tarih yok.

"BM YETKİLİLERİNİN KONSOLOSLUĞA ALINMAMASI SKANDAL"

Bu dünyada örtülecek bir şey değil. Suudi Arabistan açısından şeffaf bir iş birliği açısından sonuç almaya çalışmak. Zamana bırakılırsa söner gider diye bir şey yok. Bir başkonsolosluk binasında gazeteci öldürüldü. Öldürenlerin kimlikleri de aşşağı yukarı belli. Burada bir gazetecinin cinayete kurban gittiği açık. Bu para ile güçle örtülecek diye bir şey yok. Suudi Arabistan'ın şu cezayı verdik demesi de yetmez. Merhumun bedeni nerede, işbirlikçi kim, emri kim verdi? Olayın örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Biz uluslararası bir soruşturma açılmasını istiyoruz. Bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır. Gün geçtikçe spekülasyonlar artacaktır. BM yetkililerin Suud konsolosluğuna alınmaması skandaldır. Örtbas etme faaliyetine karşı hür dünya sesini yükseltecektir. En doğrusu uluslararası soruşturmanın bir an önce açılmasıdır."

IMF İLE ANLAŞMA İDDİASI

Bu bahsettiğiniz IMF ile anlaştılar yorumu zaman zaman gündem oluyor. Güçlü bir şekilde de reddediliyor. ABD Başkanı Türkiye'ye ekonomik saldırı tweetini sabitlemişti. İlk kez bir Amerikan Başkanı bir ülkeye ekonomik savaş başlattı. Bu siyasi etkileri gerçekleştiremeyecekler. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı sayesinde bunu atlatacağız. Vatandaşlarımız IMF ile anlaşıldığı haberi gördüğünde bunun yalan olduğunu anlayabilir.

SEBZE-MEYVE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Güçlü bir şekilde sahadaki durumla etkileşimdeyiz. Fırsatçılıkla ilgili durumlar çıkıyor. Bununla ilgilide konuşarak tedbir alarak ilerliyoruz. Yeni durumun neticesi olarak alınacak yapısal tedbirler alınması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Biz bunları günlük olarak izliyoruz. İllerde gördüğümüz beklenmedik durum olduğunda doğrudan arayarak devreye gidiyoruz. Karmaşık bir tablo. Vatandaşımızın ferah günlere kavuşması için disiplinli bir çalışmamız var.

ADANA MUTABAKATI

Adana Mutabakatı iki ülke arasında imzalanmış. İktidarımız döneminde güncellendiğine yönelik belge var. Bir anlaşmazlık çıktığında iki ülke bir araya gelir. Fesh edilmediği sürece devam eder. Bizim açımızdan Adana Mutabakatı ve diğer belge; PKK ve uzantıları bulunmayacak. Herhangi bir şekilde propaganda bile yapılmayacak. Bazıları bizim meşruiyet arayışı yerine rejimin meşrulaştırılması için kapı aradığımız gözüyle bakıyor. Teröristi takip etme yetkimiz var."