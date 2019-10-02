AK Parti Sözcüsü Çelik - AK Parti'nin Kızılcahamam kampı gündemi, Diyarbakır anneleri
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:32 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona gelişi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanılığında toplanan AK Parti MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (1)
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