AK Parti Sözcüsü Çelik: "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir."

AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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