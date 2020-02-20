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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını...
7 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza - ANKARA
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