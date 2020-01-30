AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu."

Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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