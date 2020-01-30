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AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler." - ANKARA
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