AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler." - ANKARA

Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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