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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AP'de terör propagandası) Bu AP'nin kendi kendini feshetmesi demektir."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AP'de terör propagandası) Bu AP'nin kendi kendini feshetmesi demektir.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AP'de terör propagandası) Bu AP'nin kendi kendini feshetmesi demektir." - ANKARA
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