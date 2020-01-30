AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa...

13 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir."

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir."

AK Parti, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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