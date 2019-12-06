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AK Parti Sözcüsü Çelik: (ARD'nin yayını) "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: (ARD'nin yayını) "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:18 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: (ARD'nin yayını) "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz."
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