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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:40 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur."
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