AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur."

Avrupa Birliği, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:40 Kaynak: AA
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