Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atama Yoluyla Venezuela Halkına Devlet Başkanı Tayin Etmek O Halka...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atama Yoluyla Venezuela Halkına Devlet Başkanı Tayin Etmek O Halka...

2 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Latin Amerika, Venezuela, Güncel
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