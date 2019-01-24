AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atama Yoluyla Venezuela Halkına Devlet Başkanı Tayin Etmek O Halka...
2 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:35 Kaynak: AA
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