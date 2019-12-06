Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk'e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz.
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Atatürk'e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk'e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk'e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk'e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu özür dilemelidir" - ANKARA

AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
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