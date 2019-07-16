Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir."
Avrupa Birliği, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:17 Kaynak: AA
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