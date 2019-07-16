AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:17 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: " Avrupa Birliği
'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir."
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