AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır. Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir." - ANKARA

AK Parti, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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