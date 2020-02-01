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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır. Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir." - ANKARA
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