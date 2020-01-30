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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir." - ANKARA
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