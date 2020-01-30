AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir." - ANKARA

AK Parti, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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