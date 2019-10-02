AK Parti sözcüsü Çelik: Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı, AB'nin rüşvet siyasetine kapalıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Avrupa Birliği 'nin (AB) göçmen sorununu yönetme konusunda sınıfta kaldığını belirterek, "Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı. Türkiye herhangi bir ülkenin mülteci kampı değildir. AB'nin rüşvet siyasetine kapalıyız." diye konuştu.

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