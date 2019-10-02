AK Parti sözcüsü Çelik: Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı, AB'nin rüşvet siyasetine kapalıyız
16 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen sorununu yönetme konusunda sınıfta kaldığını belirterek, "Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı. Türkiye herhangi bir ülkenin mülteci kampı değildir. AB'nin rüşvet siyasetine kapalıyız." diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen sorununu yönetme konusunda sınıfta kaldığını belirterek, "Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı. Türkiye herhangi bir ülkenin mülteci kampı değildir. AB'nin rüşvet siyasetine kapalıyız." diye konuştu.
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31
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