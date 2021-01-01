AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var....
01.01.2021 16:50
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar." - ANKARA
AK Parti, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var.... - Son Dakika
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