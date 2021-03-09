AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayetullah Sistani'nin Irak'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayetullah Sistani'nin Irak 'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması bakımından verdiği mesajların son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz."

Darbettiği eşini 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı! Saldırgan koca tutuklandı

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı

Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek

Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?