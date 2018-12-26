AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin Bugünkü Açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, Bundan Büyük...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:26 Kaynak: AA
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