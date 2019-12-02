AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Barış Pınarı Harekatı 'nı yapan Türkiye , NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke Fransa en son lider Macron'dur."

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Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı