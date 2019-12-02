Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke Fransa en son lider Macron'dur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke Fransa en son lider Macron'dur."

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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