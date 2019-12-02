Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez)...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke Fransa en son lider Macron'dur. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:20 Kaynak: AA
ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu