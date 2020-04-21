AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak."

Çelik: "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor."