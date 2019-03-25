Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başkan Trump'ın Attığı O İmza Gayrimeşru Bir İmzadır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başkan Trump'ın Attığı O İmza Gayrimeşru Bir İmzadır"

42 dakika önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda ABD'nin Golan Tepeleri kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda ABD'nin Golan Tepeleri kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Orası (Golan Tepeleri) İsrail toprağı değildir. Orası Suriye toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Adana, Ömer Çelik, Golan Tepeleri, AK Parti, Güncel
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