AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başkan Trump'ın Attığı O İmza Gayrimeşru Bir İmzadır"
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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda ABD'nin Golan Tepeleri kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana
'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda ABD
'nin Golan Tepeleri
kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Orası (Golan Tepeleri) İsrail
toprağı değildir. Orası Suriye
toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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