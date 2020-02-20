AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. Görünmez Berlin Duvarları her gün Avrupa'nın her yerinde yükseliyor. Demokrasiler tehdit altındadır. Hak ve hürriyetler tehdit altındadır." - ANKARA