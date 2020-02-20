AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. Görünmez Berlin Duvarları her gün Avrupa'nın her yerinde yükseliyor. Demokrasiler tehdit altındadır. Hak ve hürriyetler tehdit altındadır." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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