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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. Görünmez Berlin Duvarları her gün Avrupa'nın her yerinde yükseliyor. Demokrasiler tehdit altındadır. Hak ve hürriyetler tehdit altındadır." - ANKARA
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