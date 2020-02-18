AK Parti Sözcüsü Çelik: " Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir. Kimse bu gerçeği değiştiremez. Müslüman Türk azınlığa, Müslüman Yunan azınlık denmesi ırkçı bir yaklaşımdır." - ANKARA