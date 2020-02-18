AK Parti Sözcüsü Çelik: "Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir. Kimse bu gerçeği değiştiremez. Müslüman Türk azınlığa, Müslüman Yunan azınlık denmesi ırkçı bir yaklaşımdır." - ANKARA

Batı Trakya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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