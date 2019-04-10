Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Batıkent'te Köpeklerin Zehirlenmesi) Yeryüzünde Hayatı Paylaştığımız Bu...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Batıkent'te Köpeklerin Zehirlenmesi) Yeryüzünde Hayatı Paylaştığımız Bu...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi) Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi) Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur. Cumhurbaşkanımız hayvanları korumayla ilgili yasa konusundaki hassasiyetini en yüksek düzeyde dile getirdi. Bu konularda yaptığı konuşmalarda da topyekun devlet kurumlarını uyardı. Bu konuda hassasiyet çok yüksektir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:00 Kaynak: AA
AK Parti, Politika
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