AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Batıkent'te Köpeklerin Zehirlenmesi) Yeryüzünde Hayatı Paylaştığımız Bu...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi) Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:00 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi) Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur. Cumhurbaşkanımız hayvanları korumayla ilgili yasa konusundaki hassasiyetini en yüksek düzeyde dile getirdi. Bu konularda yaptığı konuşmalarda da topyekun devlet kurumlarını uyardı. Bu konuda hassasiyet çok yüksektir."
Manken Didem Soydan ve Oyuncu Gonca Vuslateri Tarafını Seçti
Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi