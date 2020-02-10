AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir."

AK Parti, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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