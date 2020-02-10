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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:24 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir."
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