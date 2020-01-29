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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Belçika mahkemelerinin aldığı karar hukuki her türlü normdan uzaklaştığını...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Belçika mahkemelerinin aldığı karar hukuki her türlü normdan uzaklaştığını gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Belçika mahkemelerinin aldığı karar hukuki her türlü normdan uzaklaştığını gösteriyor." - ANKARA
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