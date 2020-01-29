AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

AK Parti, Belçika, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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