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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:44 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."
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