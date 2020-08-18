AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz,...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:19
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz,... - Son Dakika
Son Dakika Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti 8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı