AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz,... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz,...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:19

Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi

Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti

8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı

Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar

10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti

Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri

Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu

Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü

Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı

Futbolda ticarileşmeyi protesto eden 22 oyuncu, sahaya çırılçıplak çıktı

Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı