AK Parti Sözcüsü Çelik: "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve Ordumuza Saldırarak Gerçekleri...
3 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Binyamin Netanyahu
, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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