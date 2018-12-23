Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve Ordumuza Saldırarak Gerçekleri...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve Ordumuza Saldırarak Gerçekleri...

3 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:12 Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Güncel
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