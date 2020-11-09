AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir devlet krizi yok" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir devlet krizi yok"

09.11.2020 19:52
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi taktirini uygun gördüğü şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi taktirini uygun gördüğü şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır. Bir devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi noktada bir aksama, tıkanma söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda kongre sürecine ilişkin sunum yapıldığını ve değerlendirmelerde bulunulduğunu, TBMM çalışmalarının ele alındığını söyledi. Berat Albayrak'ın istifasının sorulması üzerine Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi taktirini kamuoyu ile paylaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik, "Şuşa şehri Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmıştır. Bu bölgeler has Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan bunları hukuka aykırı şekilde işgal etmişti. Azerbaycan toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Şuşa'nın kurtarılması demek bundan sonra Karabağ'daki tüm Azeri topraklarının yakın olduğu anlamına geliyor. Ermenistan saldırganlığına, barbarlığına destek veren ülkeleri kınıyoruz" diye konuştu.

Bazı ülkelerin Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı yaptırım için özel gayret gösterdiğini belirten Çelik, "Bu konuda sesi çok çıkan ülkelerden birisi Fransa. Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam düşmanlığı, Türkiye karşıtlığı gibi bir tavrın içine giriyor. En son olarak Fransa polisi 10 yaşlarında üçü Türk, biri Cezayirli dört çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocuklar 10 yaşında. Sorgulanmalarının sebebi şu, Peygamber Efendimize karşı yapılan çirkin karikatürler hakkında sınıfta yorum yapmaları isteniyor, çocuklar da inançları gereği bu karikatürleri doğru bulmadıklarını söylüyorlar. Öğretmenleri bu çocukları şikayet edince çocuklara terörist muamelesi yapılıyor. En son gelinen noktada 10 yaşında 4 çocuğu ailesine haber vermeden sorgulayan, bunlara terör suçlusu muamelesi yapan bir Fransa ile karşı karşıyayız. Sonra tuttular, 'Bozkurtlar adlı bir yapılanmayı yasaklayacağız' dediler. Orada Bozkurtlar adlı bir yapılanma yok. Bu tamamen yapıştırma bir isim. Ermenilere karşı barışçıl protesto yapan Türklere karşı birilerinin buradaki kara propagandasını esas alarak oradaki kardeşlerimize Fransa devletinin bu şekildeki girişimleri söz konusu oluyor. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız böyle bir muamele ile karşı karşıyayken, PKK üyeleri, 15 Temmuz kaçkını FETÖ'cüler rahatlıkla gezebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Devlet krizi olarak nitelendirilecek bir aksama söz konusu değildir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa edip etmediği, istifa ettiyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı kabul edip etmediğinin sorulması üzerine Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının taktirindedir. Bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi taktirini uygun gördüğü şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Çelik, "Bir devlet krizinden bahsedenler, devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Bir devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi noktada bir aksama, tıkanma söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kendi gündemine, kendi konularına hakimdir. Devlet krizi olarak nitelendirilecek bir aksama söz konusu değildir" diye konuştu.

"Seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz"

Amerikan seçimlerine ilişkin soruya da cevap veren Ömer Çelik, "Amerikan seçimlerini yakından takip ettik, tartışmaları da takip ediyoruz. Türkiye, seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği kazananı tebrik edecektir. Biz seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. Adayların her ikisini de yakından tanıyor Türkiye. Türkiye'nin oradaki hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik ajanda ile karşısındaki muhataplarına göre savunma konusunda büyük bir deneyime sahip bir ülke" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, söz, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir devlet krizi yok' - Son Dakika


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