AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir Kere Daha Kara Propaganda Faaliyetlerine Başladılar.
42 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir kere daha kara propaganda faaliyetlerine başladılar.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "Bir kere daha kara propaganda faaliyetlerine başladılar. 'Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti, AK Parti'nin siyasi hayatı sonuçlanıyor, Cumhur İttifakı başarılı olamadı' gibisinden. Bundan neyi kastettiklerini anlıyoruz. Türkiye
'nin eli zayıflasın istiyorlar. Bu şer şebekeleri, kara propaganda odaklarıyla Yeni Zelanda
'da o saldırıyı gerçekleştiren katil arasında sadece doz farkı vardır, onun gerisinde anlayış birliği olduğunu görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: AA
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