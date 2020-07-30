AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur" dedi.

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi ayrıca Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kadına karşı sözlü şiddete tepki gösterdi. Sözcü Çelik yaptığı paylaşımda, "Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur. Hiçbir siyasi, sosyal veya hukuki tartışmada kimse mutlak doğruyu temsil edemez. Sosyal, hukuki ve siyasi konularda kadınların şahsiyetlerini hedef almak utanç vericidir. Farklı fikirler ancak medeni ortamda birbiriyle rekabet edebilir. Medeni olmayan atmosferde fikir yaşamaz. Özellikle kadınlara karşı medeni olmayan dil kullanılması çok ayıptır ve cehalettir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. Bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır. İnsan vicdanı, kadına dönük sözel ve fiziki şiddeti mutlak biçimde reddeder. Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır. İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz" dedi. - ANKARA

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği... - Son Dakika
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