Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye'nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunun herkes farkında.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:26 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye'nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunun herkes farkında."
Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı