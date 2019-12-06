Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye'nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunun herkes farkında.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir sürü eleştiri getirseler de NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye'nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO'nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunun herkes farkında."

AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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