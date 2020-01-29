AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir terör örgütünü aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir terör örgütünü aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir terör örgütünü aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir terör örgütünü aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında içine düştüğü zaafı göstermektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir terör örgütünü aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında içine düştüğü zaafı göstermektedir."

AK Parti, Belçika, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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