AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz Her Zaman Misafirlikle ve Diğergamlıkla Anılan Bir Milletiz"
37 dakika önce
- AK Parti genel Merkezi AK Parti MYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:26 Kaynak: AA
- AK Parti
genel Merkezi
AK Parti MYK
Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(7)
Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar