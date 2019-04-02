Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, Sandığa Giden Her Oyun Takipçisiyiz. Herkes Oyuna Sahip Çıksın."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, Sandığa Giden Her Oyun Takipçisiyiz. Herkes Oyuna Sahip Çıksın."

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:25 Kaynak: AA

AK Parti, Politika
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