AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, Sandığa Giden Her Oyun Takipçisiyiz. Herkes Oyuna Sahip Çıksın."
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:25 Kaynak: AA
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