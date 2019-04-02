AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, Sandığa Giden Her Oyun Takipçisiyiz. Herkes Oyuna Sahip Çıksın"
37 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu
, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:52 Kaynak: AA
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