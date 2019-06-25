Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz teröre karşı tutumu net olan bir siyasi partiyiz"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz teröre karşı tutumu net olan bir siyasi partiyiz"

16 dakika önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.(8)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:21 Kaynak: AA
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