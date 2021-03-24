AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bizim hiç kimsenin seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz olamaz" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bizim hiç kimsenin seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz olamaz"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Herhangi bir somut kanıt olmaksızın bir devlet çıkıp bir başka devleti 'benim seçimlerime müdahale edecek' diye suçluyorsa, kendi demokrasisinin ne kadar kırılgan olduğunu, kendi seçim sisteminin güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu söylüyor demektir. Umarız bu ifadeyi düzeltirler. Bizim hiç kimsenin seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz olamaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin, Fransa seçimlerine 'müdahale edebileceği' iddiasında bulunmasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Macron'un, Cumhurbaşkanımızla yaptığı son görüşme son derece olumlu geçmişti. Bir takım sorunların ve söylemlerin paranteze alınması ve olumlu ajandaya odaklanılması şeklinde güçlü bir duruş sergilenmişti. Hepimiz Macron'un oradaki çizgisini korumasını arzu ederiz. Akdeniz, Suriye ve Libya'daki sorunlar konusunda müttefikimiz olan Fransa ile samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak isteriz. Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla bu diyaloğa açık olduğunu söylüyor. Macron'un geçmişteki üslubunu bırakarak video konferansta ortaya koyduğu yaklaşımı hepimiz olumlu bulmuştuk. O çizginin devam etmesini arzu ederiz. Macron'un açıklaması son video konferansta ortaya koyduğu çizgi ile uyumlu değil. Burada Türkiye'nin orada bir caminin Türkiye'nin arka bahçesi gibi kullanıldığı şeklindeki yaklaşım yanlış bir yaklaşımdır. Avrupa'daki aşırı sağcıların dilidir bu. Bu konuda açık bir diyalog içerisinde olmak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz olamaz"

"Seçimlere müdahale ile ilgili herhangi bir devlet bir başka devleti suçluyorsa ortaya somut bir kanıt koysun" diyerek sözlerini sürdüren Çelik, " 'Ben böyle düşünüyorum' gibisinden bir yaklaşımın diplomatik dilde yeri yoktur. Herhangi bir somut kanıt olmaksızın bir devlet çıkıp bir başka devleti 'benim seçimlerime müdahale edecek' diye suçluyorsa, kendi demokrasisinin ne kadar kırılgan olduğunu, kendi seçim sisteminin güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu söylüyor demektir. Umarız bu ifadeyi düzeltirler. Bizim hiç kimsenin seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz olamaz. Tabi ki her ülkede Türkiye ile daha uyumlu çalışabilecek yönetimler iş başında olsun isteriz. Bölge sorunlarını beraber aşabileceğimiz yapıcı yönetimlerin iş başında olmasını isteriz. Ama bu başka bir şeydir" dedi.