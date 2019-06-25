AK Parti Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir şekilde hazırlandığını görüyoruz.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:31 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye
olarak biz raporun objektif bir şekilde hazırlandığını görüyoruz. Kendi değerlendirmelerimiz, okumalarımız açısından raporun tamamına katılıyoruz."
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