Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça...
Son Dakika Politika Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça...

12 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir."

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:16 Kaynak: AA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostan: " Abartılacak ve radikal değişimler olmayacak. AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]