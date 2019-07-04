AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça...
12 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir."
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:16 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir."
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biri