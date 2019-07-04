AK Parti Sözcüsü Çelik: "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça...

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AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biri