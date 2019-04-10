AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bolu) Siyasi Hayatımızda İlk Defa Bu Kadar Açık ve Aleni Bir Irkçılığın...
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- AK Parti Genel Merkezi AK MYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:31 Kaynak: AA
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Genel Merkezi
AK MYK
Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Çelik: "(Bolu
) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz"
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