Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bolu) Siyasi Hayatımızda İlk Defa Bu Kadar Açık ve Aleni Bir Irkçılığın...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bolu) Siyasi Hayatımızda İlk Defa Bu Kadar Açık ve Aleni Bir Irkçılığın...

31 dakika önce

- AK Parti Genel Merkezi AK MYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Merkezi
AK MYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Çelik: "(Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:31 Kaynak: AA
Bolu, Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Güncel
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