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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:20 Kaynak: AA
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